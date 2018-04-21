Лондон, 21 апреля, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в Лондоне требует от министерства иностранных дел Великобритании подтвердить или опровергнуть нотой факт передачи частным лицам информации, касающейся расследования так называемого дела Скрипалей. Соответствующее требование содержится в опубликованном накануне, 20 апреля, ответе пресс-секретаря российской дипломатической миссии на вопрос о заявлениях Владимира Углева, выразившего уверенность в том, что Сергея и Юлию Скрипалей отравили веществом А-234.

Виктор Корецкий. Болтать — врагу помогать. 1954

Российские дипломаты напомнили, что 19 апреля британская телерадиокомпания ВВС выпустила материал, в котором бывший советский учёный Владимир Углев, провозгласивший себя создателем так называемого «Новичка», заявил о своей уверенности в том, что Скрипалей отравили веществом А-234.

«Он пришел к такому выводу «на основании направленных ему недавно спектральных данных», — отметили в посольстве.

В российской дипмиссии заявление Углева считают необычным, так как оно может свидетельствовать о том, что частному лицу был предоставлен доступ к информации, получения которой российская сторона не может добиться от британской стороны уже несколько недель.

Более того, с публичным комментарием по делу Скрипалей ранее выступил бывший командир полка химической защиты вооружённых сил Её величества Хэмиш де Бреттон-Гордон. Свое заявление он сделал на основе неких «разведданных», к которым ему был обеспечен доступ.

«Разумеется, упомянутые высказывания невозможно проверить. В то же время выглядит это так, как будто британская сторона делится весьма конфиденциальной информацией с частными лицами», — указали в российском посольстве в Лондоне.

Если Лондон действительно делится с частными лицами информацией по делу Скрипалей, то это — очередное нарушение правил Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Мы потребовали от Форин оффиса (МИД Великобритании — ИА REGNUM ) нотой подтвердить или опровергнуть факт передачи частным лицам информации о расследовании дела Скрипалей, а также предоставить нам доступ к документам, на которые ссылаются вышеупомянутые персоны», — заявили в посольстве России.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, 4 марта было совершено нападение набывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которые были обнаружены в критическом состоянии у торгового центра в британском городе Солсбери. Официальный Лондон практически сразу обвинил Москву в причастности к произошедшему, заявив, что бывшего двойного агента и его дочь отравили нервно-паралитическим газом группы «Новичок», который якобы разрабатывался и производился в Советском Союзе. Российская сторона все обвинения отвергает.