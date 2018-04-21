«Ударим трудом по мусору»: тысячи новосибирсцев вышли на субботник
Новосибирск, 21 апреля, 2018, 10:18 — ИА Регнум. В городах и сёлах Новосибирской области сегодня, 21 апреля, проходят субботники, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Вооружившись мётлами, граблями, мешками и перчатками, новосибирцы вышли в парки, скверы и во дворы.
В трудовом десанте участвовали и первые лица города и области. Так, временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников присоединился к тем, кто очищал Михайловскую набережную от прошлогодней травы и скопившегося за зиму мусора.
«Традиционный субботник в этом году совпал с праздником — сегодня День местного самоуправления, — отметил Травников. — Самое яркое воспоминание из детства о субботнике — это когда мы выходили всем классом в начальной школе. Был выделен серьёзный участок для работы. Но было весело. Почему-то именно этот субботник первоклассника мне запомнился».
Отметим, что на первый этап реконструкции Михайловской набережной, который был проведён в 2017 году, Новосибирск получил 140 млн рублей из федерального бюджета. Сейчас власти готовятся провести второй этап. Всего для благоустройства новосибирской набережной необходимо более 300 млн рублей.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время весенней акции по уборке города в этом году трудился на ул. Нарымской, недалеко от Новосибирского цирка.
Настроение у вышедших на сегодняшний субботник новосибирцев весеннее и приподнятое, как они сами выразились. Не испортило настроения и не испугало горожан даже то, что синоптики ранее прогнозировали дождь.
«Хотим сделать парки и скверы ещё приятнее для посещения, а город чище и уютнее», — отметила ИА REGNUM жительница Новосибирска Галина Селивёрстова.
Как сообщала накануне мэрия города, в этом году планируется убрать 2,7 тыс придомовых территорий, вывезти около 3,5 тысяч кубических метров мусора. На уборку придомовых территорий выйдут более пяти тысяч работников управляющих организаций, а также более двух тысяч жителей, кроме того планируется задействовать 237 единиц техники.