Новосибирск, 21 апреля, 2018, 10:18 — ИА Регнум. В городах и сёлах Новосибирской области сегодня, 21 апреля, проходят субботники, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Грабли — главное орудие труда на субботнике

Вооружившись мётлами, граблями, мешками и перчатками, новосибирцы вышли в парки, скверы и во дворы.

Анна Алябьева ИА REGNUM В Новосибирске прошёл субботник

В трудовом десанте участвовали и первые лица города и области. Так, временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников присоединился к тем, кто очищал Михайловскую набережную от прошлогодней травы и скопившегося за зиму мусора.

«Традиционный субботник в этом году совпал с праздником — сегодня День местного самоуправления, — отметил Травников. — Самое яркое воспоминание из детства о субботнике — это когда мы выходили всем классом в начальной школе. Был выделен серьёзный участок для работы. Но было весело. Почему-то именно этот субботник первоклассника мне запомнился».

Анна Алябьева ИА REGNUM На субботник вышли даже дети

Анна Алябьева ИА REGNUM Дети трудились вместе со взрослыми

Отметим, что на первый этап реконструкции Михайловской набережной, который был проведён в 2017 году, Новосибирск получил 140 млн рублей из федерального бюджета. Сейчас власти готовятся провести второй этап. Всего для благоустройства новосибирской набережной необходимо более 300 млн рублей.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время весенней акции по уборке города в этом году трудился на ул. Нарымской, недалеко от Новосибирского цирка.

Анна Алябьева ИА REGNUM Михайловская набережная в Новосибирске

Анна Алябьева ИА REGNUM Субботник в Новосибирске

Настроение у вышедших на сегодняшний субботник новосибирцев весеннее и приподнятое, как они сами выразились. Не испортило настроения и не испугало горожан даже то, что синоптики ранее прогнозировали дождь.

«Хотим сделать парки и скверы ещё приятнее для посещения, а город чище и уютнее», — отметила ИА REGNUM жительница Новосибирска Галина Селивёрстова.

Анна Алябьева ИА REGNUM Субботник объединил власти и горожан

Анна Алябьева ИА REGNUM Голуби

Как сообщала накануне мэрия города, в этом году планируется убрать 2,7 тыс придомовых территорий, вывезти около 3,5 тысяч кубических метров мусора. На уборку придомовых территорий выйдут более пяти тысяч работников управляющих организаций, а также более двух тысяч жителей, кроме того планируется задействовать 237 единиц техники.

Анна Алябьева ИА REGNUM Техника на субботнике