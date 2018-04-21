Калуга, 21 апреля, 2018, 08:21 — ИА Регнум. В Калужской области в 2017 году было успешно предотвращено массовое заражение серверов организаций и учреждений, которые подключены к сети региональных органов власти. Об этом рассказал на заседании комиссии по информационной безопасности Совета при полпреде президента РФ в ЦФО губернатор области Анатолий Артамонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Government.ru Кибербезопастность

Он отметил, что противоборство хакерской атаке стало серьезной проверкой действующей системы защиты.

«В настоящее время ежемесячно удается отражать от 100 тыс. до 300 тыс. кибератак», — подчеркнул Анатолий Артамонов.

По его словам, органы исполнительной власти области подключены к российскому государственному сегменту интернета, информационные системы переводятся на отечественное программное обеспечение, что усиливает их безопасность и позволяет экономить бюджетные средства. Подчеркивая важность регулярной оценки эффективности работы систем защиты персональных данных, губернатор предложил увеличить периодичность её проведения до пяти лет.

Отдельно был отмечен вопрос необходимости усиления кадрового потенциала в данной сфере. Так, в регионе подготовку ИТ-специалистов, в том числе по защите информации, ведет КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана, а при калужском кластере информационно-коммуникационных технологий создана IТ-школа.

«Наравне с этим важно поддержать создание механизма взаимодействия между учебными заведениями и потенциальными работодателями, в том числе государственными структурами», — завил Артамонов.

Он предложил рассмотреть возможность выхода на федеральный уровень с инициативой о принятии закона, определяющего льготные условия возвращения российских специалистов из-за рубежа. Также возможно создание единого федерального центра координации в области информационной безопасности.

Губернатор напомнил, что вскоре в России пройдет финальная часть чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, что «требует от всех огромной ответственности и повышенных мер безопасности, в том числе информационной».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Министерство здравоохранения России отразило хакерскую атаку на компьютеры ведомства. Кибератакам 12 мая 2017 года также подверглись и другие российские ведомства и крупные коммерческие структуры. Например, об отражении кибератаки заявил Сбербанк.

По данным «Лаборатории Касперского», специалисты компании зафиксировали более 45 тыс. попыток заражения программой-шифровальщиком WannaCry в 74 странах, причём большинство из них в России.