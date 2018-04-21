Москва, 21 апреля, 2018, 08:13 — ИА Регнум. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев (Марий Эл) заявил, что власти США должны предпринять встречные меры после того, как власти Корейской Народно-Демократической Республики заявили о приостановке проведения ядерных испытаний в стране.

(stephan) Флаги КНДР

По мнению Косачева, одного только решения властей КНДР о приостановке ядерных испытаний для нормализации ситуации на Корейском полуострове явно недостатачно. Сенатор уверен, что в самое ближайшее время нужны оперативные и «демонстративные встречные меры» со стороны США.

«Прекращение агрессивной и уничижительной риторики. Признание суверенных прав КНДР на собственное развитие. Отказ от угроз смены власти в этой стране через внешнее вмешательство. Сворачивание военной активности у границ Северной Кореи. Восстановление политического диалога», — пояснил Косачев в соцсети.

Кроме того, член Совета Федерации выразил надежду, что теперь межкорейский саммит и встреча КНДР — США точно состоятся.

Также Косачев подчеркнул, что диалог представителей российских властей с представителями КНДР не прерывался ни на минуту.

«И это было ответственным, точным и в конечном счёте сработавшим решением российской дипломатии. Линия на политическое урегулирование и на мирное решение споров, которую во всех ситуациях и последовательно отстаивает Россия, взяла верх», — отметил Косачёв.

Напомним, ранее сегодня лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна приостановит ядерные и ракетные испытания, а также закрывает ядерный испытательный полигон.