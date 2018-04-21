Киев, 21 апреля, 2018, 07:43 — ИА Регнум. Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что на сегодняшний день Украина не в состоянии вернуть Крым. Такое заявление он сделал сегодня, 21 апреля, в эфире телеканала «112 Украина».

Максим Цуканов ИА REGNUM Флаг ДНР

Тука заявил, что на данный момент украинская власть совершенно не в состоянии предпринять хоть какие-то реальные шаги для возвращения Крыма и Донбасса. Киев вынужден ограничиваться дипломатическим демаршами и политическими заявлениями.

Но при этом чиновник уверен, что в долгосрочной перспективе Крым и Донбасс будут возвращены в состав Украины, а Россия «понесет ответственность за свои действия».

Также Тука отметил, что его министерство тщательно накапливает свидетельства «незаконной» добычи ресурсов, в том числе песка и рыбы, на территории Крыма.

Напомним, Крым вернулся в состав России в марта 2014 года по итогам референдума о самоопределении, который был вызван государственным переворотом на Украине.

Однако пришедшие к власти бандеровцы и их приспешники не хотят смириться с потерей Крыма и до сих пор считают его своей территорией.