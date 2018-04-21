Вашингтон, 21 апреля, 2018, 05:40 — ИА Регнум. В ходе расследования дела о «вмешательстве» России в выборы США 2016 года выяснилось, что американский президент Дональд Трамп рассердился на своего помощника по национальной безопасности (на тот момент) Майкла Флинна из-за несвоевременного доклада о звонке президента РФ Владимира Путина, сообщает Associated Press.

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Уточняется, что 19 апреля в американский конгресс поступила записка Джеймса Коми, в которой тот рассказал о недовольстве Трампа Флинном «из-за Путина». Коми на тот момент занимал должность главы ФБР.

Судя по его сообщению, Трампа своевременно не проинформировали о звонке Путина в январе 2017 года, что стало причиной его недовольства Флинном. Коми уверяет, что узнал об этом недовольстве от самого Трампа.

В записке сообщается: 28 января 2017 года Коми был приглашен в Белый дом, где Трамп посетовал на то, что Флинн сделал глупость, вовремя не сообщив ему о звонке Путина после инаугурации.

Напомним, согласно официальной версии, Флинн был уволен с поста помощника Трампа не проработав на нем и трех месяцев, из-за скандала с обсуждением антироссийских санкций, которое он якобы вел с послом России в США Сергеем Кисляком.

Стоит отметить, что Трамп и уволенный им Коми находятся в особенно остром сильном конфликте после выхода в свет очередной книги бывшего директора ФБР, в которой он нелестно отзывается об американском лидере.

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