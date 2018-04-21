Киев, 21 апреля, 2018, 04:49 — ИА Регнум. Отправки «Газпромом» в Стокгольмский арбитраж документов о расторжении контрактов с «Нафтогазом» недостаточно для разрыва договоренностей, сообщает украинская компания в Facebook.

Bnews.kz Газовые споры

«Наш самый большой должник снова играет в игру «poker face». Отправить документы — недостаточно «для расторжения». Ждем новых встреч в Стокгольме», — говорится в сообщении.

Украинская сторона считает, что «контракты не предусматривают возможности прекратить их действие в одностороннем порядке».

«Они действуют и заканчиваются вместе с 2019 годом. Досрочно их действие может быть приостановлено только с согласия обеих сторон или по решению арбитража», — отмечает компания в соцсети.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в «Газпроме» заявили, что направили в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов c «Нафтогазом» на поставку газа и его транзит через территорию Украины.

Глава российской компании Алексей Миллер отметил при этом, что готов на переговоры о транзите российского газа через Украину после 2019 года. Однако для этого Киеву придется экономически обосновать целесообразность такой сделки.