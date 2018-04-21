Лондон, 21 апреля, 2018, 04:16 — ИА Регнум. Ключевые подозреваемые в «деле Скрипаля» выявлены полицией и разведслужбами Великобритании, пишет газета The Telegraph.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русский медведь

В британской газете вышла статья под заголовком «Полиция выявила ключевых подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля», в которой сообщается об успехах расследования инцидента в городе Солсбери (Великобритания).

По данным издания, полицейские и разведывательные органы выявили ключевых подозреваемых в покушении на убийство бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые скрылись в России, откуда они якобы приезжали в Солсбери специально для покушения на бывшего российского разведчика.

По данным издания, рассчитывать на быстрые результаты расследования не приходится: оно займет не один месяц.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, британская сторона настаивает на том, что Скрипалей в Солсбери отравили по указке из Москвы. Ни одного доказательства в пользу этого тезиса не предъявлено.

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Как отмечает российская сторона, Лондон упорно отказывается предоставлять какие-либо сведения по так называемому делу Скрипаля. Если информация и появляется, то в британских СМИ, а на официальном уровне звучат лишь голословные обвинения.