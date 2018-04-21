Москва, 21 апреля, 2018, 03:41 — ИА Регнум. Судебный иск Демократической партии США протии американского лидера Дональда Трампа основан не на подозрении в якобы имевшемся сговоре с Москвой: демократов не устраивает сам президент, 21 апреля написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Dmitry Rozhkov Алексей Пушков

Комментируя информацию о судебном иске демократов, в котором политические конкуренты Трампа требуют привлечь его к ответственности за «сговор» с Россией якобы для победы на выборах 2016 года, Пушков заявил:

«Демократы будут преследовать Трампа за «сговор с Россией» не потому, что был сговор, а потому, что им нужно горючее в войне против Трампа».

Напомним, иск был подан 20 апреля в окружной суд Манхэттена (Нью-Йорк, США). К ответственности демократы требуют также привлечь основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

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Стоит отметить, что информационная кампания против Трампа, начатая его оппонентами во время выборов 2016 года, не прекращается. В связи с «вмешательством» России в электоральный процесс, в США ведется расследование, сопровождающееся кадровыми перестановками и скандалами.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в штабе Трампа заявили, что иск демократов не останется без ответа. По мнению республиканцев, иск «абсолютно не обоснован и будет отвергнут судом».