Окала, США, 21 апреля, 2018, 01:22 — ИА Регнум. Выстрелы прогремели в школе города Окала (штат Флорида, США), со ссылкой на пресс-службу шерифа округа Мэрион передает телекомпания CNN.

BenjaminNelan Стрельба

Уточняется, что в результате ЧП есть пострадавший. Подозреваемый взят под стражу.

В целях безопасности школьников эвакуировали в Первую баптистскую церковь, и родители приглашены забрать детей оттуда. Место ЧП оцеплено.

Напомним, 19 апреля во одном из городов Флориды — Трентоне — были убиты двое помощников шерифа. Полицейских застрелили в тот момент, когда они находились в ресторане.

Подозреваемый в убийства был найден мертвым. Известно, что он стрелял через окно и, как предполагает следствие, выслеживал полицейских.

Стоит отметить, что стрельба в школе на территории США происходит далеко не впервые.

14 февраля в школе города Паркленда (штат Флорида, США) бывший ученик, открыл стрельбу из полуавтоматической винтовки AR-15. В результате погибли 17 человек и столько же пострадали.

В начале марта администрация американского президента Дональда Трампа представила ряд предложений по безопасности в школах. Предложено организовать стрелковую подготовку учителей.

Читайте подробнее: «На урок с пистолетом»: в США озабочены безопасностью в школах