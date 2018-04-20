Во Флориде снова стреляли: есть пострадавшие
Окала, США, 21 апреля, 2018, 01:22 — ИА Регнум. Выстрелы прогремели в школе города Окала (штат Флорида, США), со ссылкой на пресс-службу шерифа округа Мэрион передает телекомпания CNN.
Уточняется, что в результате ЧП есть пострадавший. Подозреваемый взят под стражу.
В целях безопасности школьников эвакуировали в Первую баптистскую церковь, и родители приглашены забрать детей оттуда. Место ЧП оцеплено.
Напомним, 19 апреля во одном из городов Флориды — Трентоне — были убиты двое помощников шерифа. Полицейских застрелили в тот момент, когда они находились в ресторане.
Подозреваемый в убийства был найден мертвым. Известно, что он стрелял через окно и, как предполагает следствие, выслеживал полицейских.
Стоит отметить, что стрельба в школе на территории США происходит далеко не впервые.
14 февраля в школе города Паркленда (штат Флорида, США) бывший ученик, открыл стрельбу из полуавтоматической винтовки AR-15. В результате погибли 17 человек и столько же пострадали.
В начале марта администрация американского президента Дональда Трампа представила ряд предложений по безопасности в школах. Предложено организовать стрелковую подготовку учителей.
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