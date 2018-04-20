Тамбовская область, 21 ноября, 2005, 19:08 — ИА Регнум. Сильный пожар произошел в административном здании ОАО " Тамбовэнерго ". Пожарные спасли троих человек, потерявших сознание в результате отравления угарным газом, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу МЧС. Из горящего здания эвакуированы 9 человек. По мнению специалистов государственного пожарного надзора, возгорание произошло в одном из кабинетов из-за неисправности телефонного аппарата. Кабинет был закрыт, и огонь беспрепятственно распространился по всей его площади. От высокой температуры расплавилось пластиковое покрытие, которым были отделаны помещения административного здания. Капающая с потолка жидкая пластмасса затрудняла эвакуацию людей: поэтому пострадавших пришлось выводить на улицу через окна с помощью автолестницы. Огонь был ликвидирован за 35 минут. По факту происшествия проводится проверка.