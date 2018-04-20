Лондон, 21 апреля, 2018, 00:43 — ИА Регнум. Российская сторона подала ноту в МИД Великобритании в знак несогласия с политикой G7, осудившей Москву по так называемому делу Скрипаля, сообщил журналистам пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Команда

«Вызывает сожаление, что страны «семерки» позволяют втягивать себя в антироссийскую кампанию, построенную на ничем не обоснованных обвинениях, — отметил пресс-секретарь. — Сегодня в МИД Великобритании была направлена нота, в которой выражается несогласие российской стороны с подобной политикой».

По мнению российской стороны, Великобритании пора проявить ответственность и начать действовать как цивилизованному государству. Москва призвала правительство консерваторов преодолеть «конъюнктурные политические амбиции» и прекратить усугублять сложность российско-британских отношений.

Отмечается: в настоящее время политика Лондона такова, что она «подрывает букву и дух» Конвенции о запрещении химического оружия (КХО).

Напомним, ранее страны G7 заявили, что считают Россию виновной за инцидент в городе Солсбери (Великобритания), где, как утверждает британская сторона произошло отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Заявление G7 было сделано вечером 16 апреля в Оттаве. Таким образом, к странам, и ранее осуждавшим Россию по «делу Скрипаля», присоединилась Япония.