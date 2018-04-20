Кишинёв, 21 апреля, 2018, 00:20 — ИА Регнум. Власти Молдавии готовятся внести в повестку Генассамблеи ООН новый проект резолюции о выводе российских войск, обеспечивающих мир в Приднестровье. Об этом заявил по итогам визита в США спикер парламента Молдавии Андриан Канду, передает корреспондент ИА REGNUM.

Parlament.md Андриан Канду

Документ и все процедурные вопросы, по его словам, будут завершены к июню. «Германия и США предварительно уже согласились поддержать такую резолюцию. Более того, многие страны подпишут эту резолюцию как соавторы», — добавил спикер.

Молдавия уже представляла в ООН проект подобной резолюции летом 2017 года, но потом отозвала его, заявив о необходимости дополнительных консультаций. По словам Канду, сделано это было из-за России, которая «прибегла к некоторым техническим процедурным действиям, чтобы заблокировать резолюцию».

Справка ИА REGNUM.

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.