Художник, а не кукла: В Мексике запретили продавать Барби в виде Фриды Кало
Мехико, 21 апреля, 2018, 00:36 — ИА Регнум. Родственники и наследники Фриды Кало добились судебного запрета на выпуск куклы Барби с ее именем, 20 апреля передает агентство Associated Press.
Согласно решению мексиканского суда, на территории Мексики Барби-Фрида не должна производиться и продаваться.
Производители куклы заявили, что намеревались «почтить великое наследие и историю Фриды Кало» и надеются на апелляцию.
Впрочем, критики отмечают, что сама Фрида Кало — крупный художник и убежденный коммунист — вряд ли обрадовалась бы такому «почтению».
Кроме того, Барби-Фрида больше похожа на стандартную Барби с черными волосами, чем на реальную Кало — дизайнеры даже не рискнули изобразить знаменитые брови Фриды.
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