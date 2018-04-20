Мехико, 21 апреля, 2018, 00:36 — ИА Регнум. Родственники и наследники Фриды Кало добились судебного запрета на выпуск куклы Барби с ее именем, 20 апреля передает агентство Associated Press.

Фрида Кало. Две Фриды. 1939

Согласно решению мексиканского суда, на территории Мексики Барби-Фрида не должна производиться и продаваться.

Производители куклы заявили, что намеревались «почтить великое наследие и историю Фриды Кало» и надеются на апелляцию.

Впрочем, критики отмечают, что сама Фрида Кало — крупный художник и убежденный коммунист — вряд ли обрадовалась бы такому «почтению».

Кроме того, Барби-Фрида больше похожа на стандартную Барби с черными волосами, чем на реальную Кало — дизайнеры даже не рискнули изобразить знаменитые брови Фриды.

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