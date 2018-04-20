Вашингтон, 20 апреля, 2018, 23:54 — ИА Регнум. На судебный иск Демократической партии США о сговоре Дональда Трампа с Россией и сайтом WikiLeaks штаб президента США может ответить встречным расследованием, сообщается 20 апреля в заявлении, сделанном штабом американского лидера.

Республиканцы vs Демократы

«Этот иск абсолютно не обоснован и будет отвергнут судом в положенный срок», — говорится в документе штаба Трампа, считающего иск попыткой оспорить итоги выборов.

Кроме того, в качестве ответной меры штаб Трампа готов более внимательно изучить предположения о коррупции в Демократической партии США, при помощи которой ее члены пытались влиять на результат выборов президента в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля американская Демпартия подала иск в окружной суд Манхэттена с просьбой привлечь к ответственности Россию, штаб и самого Дональда Трампа, а также основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Продолжая абсурдные заявления о влиянии России на выборы президента США, податели иска заявили, что штаб Трампа обратился к спецслужбам России с просьбой взломать электронную переписку лидеров Демпартии и подорвать их репутацию путем публикации этой переписки на сайте WikiLeaks.