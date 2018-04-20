Лозанна, Швейцария, 20 апреля, 2018, 23:50 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) поддерживает идею сокращения олимпийских квот для национальных федераций, у которых имеются проблемы с соблюдением антидопинговых правил. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает Insidethegames.

Martin Fisch Бремя санкций

Сообщается, что глава МОК Томас Бах призвал строже бороться с допингом и привел в пример Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF), которая лишила некоторые страны квот на чемпионат мира и Олимпиаду.

«Хотел бы отметить подход, который применяет IWF, сокращая квоты для стран с большим количеством антидопинговых нарушений. Исполком МОК одобрил такой подход, мы поддерживаем его», — сказал Бах.

Напомним, в апреле этого года Международная федерация тяжелой атлетики сообщила, что сборные России, Казахстана, Азербайджана, Армении и Белоруссии, спортсмены которой совершили 20 и более нарушений антидопинговых правил с 2008-го по 2020 год, будут представлены на Олимпийских играх 2020 года только двумя спортсменами — одним мужчиной и одной женщиной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года сборная России по тяжелой атлетике была на один год дисквалифицирована. Это не позволило российским тяжелоатлетам принять участие в каких-либо международных соревнованиях.