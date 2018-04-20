Рим, 21 апреля, 2018, 00:06 — ИА Регнум. Бывший мексиканский губернатор Томас Яррингтон экстрадирован из Италии в США, 20 апреля передает агентство Reuters.

Commons.wikimedia.org Человек под конвоем

В США Ярингтон обвиняется в вымогательстве, отмывании денег и связях с организованной преступностью. Губернатору грозит пожизненное заключение.

Экстрадиции Яррингтона также добивались мексиканские прокуроры, однако итальянские власти на прошлой неделе отказали Мексике в выдаче бывшего губернатора.

Как передавало ИА REGNUM, Томас Яррингтон, губернатор мексиканского штата Тамаулипас с 1999 по 2005 годы, был арестован в Италии в апреле 2017 года.

Прокуроры Мексики и США называют Яррингтона человеком «Картеля залива» — одного из старейших мексиканских наркокартелей.