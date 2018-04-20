В Донбассе 15 детей госпитализированы с отравлением
Северодонецк, ЛНР, 20 апреля, 2018, 23:35 — ИА Регнум. В Северодонецке, на временно оккупированной Украиной территории Луганской Народной Республики, произошло массовое отравление детей в заведении общественного питания. Об этом 20 апреля сообщила представитель Национальной полиции Украины Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.
По её словам, дети были госпитализированы с различными по тяжести формами отравления в больницы Северодонецка и Лисичанска.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 325 УК Украины «Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений».
Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз сообщает на своей странице в Facebook, что двое пострадавших детей находятся в реанимации в тяжёлом состоянии, состояние остальных — средней тяжести.
Гарбуз заверил, что всем пострадавшим «медицинская помощь предоставляется в полном объёме».