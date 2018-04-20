Северодонецк, ЛНР, 20 апреля, 2018, 23:35 — ИА Регнум. В Северодонецке, на временно оккупированной Украиной территории Луганской Народной Республики, произошло массовое отравление детей в заведении общественного питания. Об этом 20 апреля сообщила представитель Национальной полиции Украины Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

Никита Устинов REGNUM Отравленное яйцо

«Сегодня дети из разных городов и районов области принимали участие в детском мероприятии, во время которого они употребляли заранее изготовленные завтраки. Уже через несколько часов после употребления пищи 15 из 22 детей были госпитализированы» , — написала Погукай.

По её словам, дети были госпитализированы с различными по тяжести формами отравления в больницы Северодонецка и Лисичанска.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 325 УК Украины «Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений».

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз сообщает на своей странице в Facebook, что двое пострадавших детей находятся в реанимации в тяжёлом состоянии, состояние остальных — средней тяжести.

Гарбуз заверил, что всем пострадавшим «медицинская помощь предоставляется в полном объёме».