Маскат, 20 апреля, 2018, 23:01 — ИА Регнум. Известный шведский артист и диджей Тим Берглинг, известный под псевдонимом Avicii, скончался в возрасте 28 лет. Об этом сегодня, 20 апреля, пишет журнал Variety.

Avicii.com Тим Берглинг (Avicii)

Сообщается, Берглин был найден мертвым в столице султаната Оман — городе Маскате. Причина смерти пока не называется.

Известно, что Берглинг последние годы страдал от проблем с алкоголем, это подорвало его здоровье.

Свою карьеру Avicii начинал с ремиксов. Всемирную известность ему принесли синглы «My Feelings for You», «Seek Bromance», «Blessed» и «Levels» в 2010 году. В 2013 году журнал Forbes назвал его одним из самых высокооплачиваемых диджеев в мире.