Минск, 20 апреля, 2018, 23:01 — ИА Регнум. В Белоруссии будут продвигать продукцию компаний-резидентов Парка высоких технологий и развивать экосистемы для белорусских стартапов вместе с Google. Соответствующая договоренность была достигнута на встрече директора ПВТ Всеволода Янчевского и регионального менеджера Google по новым рынкам в Центральной и Восточной Европе Гётца Трилхааса. Сообщили сегодня, 20 апреля, в администрации парка.

Keng Susumpow Офис компании Google

Если представители Google сделали основной упор на опыт сотрудничества с иностранными технологическими парками, то директор ПВТ говорил о новых возможностях для иностранных компаний со вступлением в силу декрета №8 «О развитии цифровой экономики».

Напомним, что по итогам 2017 года в Парке высоких технологий 24% резидентов оказались центрами разработок зарубежных компаний. К середине марта 2018 года выяснилось, что в ПВТ всего зарегистрировано 237 резидентов. К этому времени была проанализирована и работа резидентов. Так, например, было подсчитано, что около 35% компаний в ПВТ реализуют смешанную бизнес-модель, которая сочетает в себе как создание собственных продуктов с разработкой программного обеспечения на заказ. Среди зарегистрированных в ПВТ компаний были и первые стартапы.

Согласно данным парка, за 2017 год в ПВТ объем производственных компьютерных программ вырос в 1,2 раза и достиг $1,1 млрд. Также в прошлом году, по данным организации, экспорт программного обеспечения был на уровне $1,025 млрд, что на четверть больше, чем годом ранее, при импорте услуг в $5 млн. В целом доля поставок продукции в общем объеме производства достигла 91%.

Что касается сотрудничества Google и ПВТ, то иностранная компания в августе 2017 года приобрела резидента парка «Эймэта», IT-компанию в сфере искусственного интеллекта. Сделка была оформлена по белорусскому законодательству. По информации ПВТ, ряд технологий «Эймэта», где трудятся белорусские специалисты, в марте этого года внедрили на YouTube.

Как ранее передавало ИА REGNUM, летом 2017 года побывав в офисах IT-компаний в Минске, президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил курс на построение «IT-страны». 21 декабря глава республики подписал декрет №8 «О развитии цифровой экономики», который входит в портфель основных документов по либерализации страны. Он предполагает ряд нововведений. Например, за счет декрета расширяется список видов разрешенной деятельности резидентов белорусского Парка высоких технологий, то есть особой экономической зоны для IT-компаний, с налоговыми послаблениями и другими привилегиями. 28 марта документ вступил в силу.

Однако стоит отметить, что многие специалисты, несмотря на широкую рекламу этого декрета в СМИ, уже успели раскритиковать документ. В частности, экономисты отмечают, что большинство привилегий для IT-сферы предоставляются за счет других видов бизнеса. Эффективность самого декрета в условиях белорусской реальности со всеми экономическими, политическими и социальными проблемами эксперты также ставят под сомнение.

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