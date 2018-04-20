Москва, 20 апреля, 2018, 22:14 — ИА Регнум. Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов прокомментировал ситуацию с падением курса российского рубля. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу RT, опубликованному сегодня, 20 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«После введения санкций возникла нервозность у инвесторов. В первые дни инвесторы решили перестраховаться и выйти из рубля в иностранные активы. Тем не менее, сегодня ситуация постепенно выправляется. Мы видим, что курс рубля укрепился», — рассказал Силуанов.

Министр считает, что для инвесторов важна предсказуемость курса рубля.

«Так называемое бюджетное правило, пополнение наших резервов безусловно влияют на стабильность наших курсовых соотношений. Сегодняшняя ситуация на валютном рынке говорит о том, что курс укрепился, нашёл новое, равновесное положение», — отметил Силуанов.

Он выразил уверенность, что при отсутствии дополнительных ограничительных мер в отношении российских предприятий, курс «вернётся в прежние значения».

Стоит отметить, что власти США прямо заявили о том, что и впредь намерены вводить новые санкции против России и российских предпринимателей, которых они называют олигархами.

Ещё боле очевидным становится тот факт, что нынешними монетарными методами воздействия на российскую экономику невозможно добиться хоть сколько-нибудь существенного роста внутреннего валового продукта.

Однако Силуанов в подобном ключе не рассуждает.