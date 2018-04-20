Нью-Дели, 20 апреля, 2018, 21:29 — ИА Регнум. Сухопутные войска, военно-морской флот и ВВС Индии будут перевооружены автоматами Калашникова, сообщает военно-аналитический журнал Jane's Defence Weekly.

Vitaly V. Kuzmin Автомат АК-103

Издание отмечает, что в итоге многократных попыток найти оптимальную замену автоматической винтовке индийской разработки INSAS, которую еще в 2010 году признали «неадекватной», минобороны Индии приняло решение вооружить личный состав автоматами Калашникова АК-103.

По информации журнала, индийское военное ведомство собирается вне конкурсных процедур купить лицензию на производство российского автомата АК-103 под советский промежуточный патрон 7,62×39 мм.

Сообщается, что индийским сухопутным войскам требуется порядка 769 тыс. автоматов, ВВС и ВМС Индии нужны еще 50 тыс. единиц оружия этого класса.

Издание предполагает, что Индия закупит в России 150 тыс. автоматов АК-103 чтобы покрыть первоочередные потребности боевых частей, а остальные потребности вооруженных сил будет покрывать лицензионным производством.

По информации Jane's Defence Weekly, окончательное решение было принято во время визита министра обороны Индии Нирмалы Ситхараман в Москву в первых числах апреля 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, индийское правительство последовательно реализует программу «Делай в Индии», согласно которой армия и флот страны будут вооружаться только техникой, полностью или частично произведенной в Индии.