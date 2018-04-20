Грозный, 20 апреля, 2018, 20:45 — ИА Регнум. В Сирии погиб журналист, внештатный корреспондент Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный» Ихаб Балан. Будучи гражданином САР, он тесно сотрудничал с телекомпанией и Региональным общественным фондом имени Ахмата Кадырова.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Сирии

«Печальная весть пришла из Дамаска. Перед пятничной рузбой в Дамаске прицельным выстрелом убит внештатный корреспондент ЧГТРК «Грозный» в САР, гражданин Сирии Ихаб Балан», — написал глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Руководитель республики выразил соболезнование родным и близким погибшего, а также коллективу телерадиокомпании «Грозный». Он также сообщил, что глава РОФ имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырова распорядилась оказать семье Ихаба Балана помощь и поддержку.

«Террористы «Иблисского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в очередной раз показали своё истинное лицо, убив молодого человека самой мирной профессии, который тесно сотрудничал и с РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — написал чеченский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля в Сирии были ранены трое российских журналистов. Неизвестные открыли огонь по автобусу, в котором ехали сотрудники трех телеканалов. В результате обстрела оператор телеканала «Россия 1» Михаил Виткин, оператор телеканала «Звезда» Владислав Додонов и корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлев получили ранения.

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30 июля 2017 года при ракетном обстреле со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс погиб корреспондент российского телеканала Russia Today Халид аль-Хатыб. Ранения получил оператор канала.

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