Краснодарский край, 20 апреля, 2018, 21:44 — ИА Регнум. 20 апреля в поселке Ахтырский прошли комплексные пожарно-тактические учения. По сообщению Главного управления МЧС России, мероприятие традиционно началось с торжественного поздравления ветеранов Великой Отечественной войны и пожарной охраны с предстоящим праздником.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожарные в костюмах ТОК

У памятника «Погибшим пожарным» в посёлке Ахтынский Абинского района также приняли присягу тридцать шесть молодых людей, поступивших на службу в МЧС России. На торжестве награждения личного состава вручались медали «85 лет гражданской обороне», «Генерал армии Алтунин», «Пожарная охрана на службе людей 1918−2018», «100 лет Советской пожарной охране».

Николай Хижняк ИА REGNUM Почетный караул

Николай Хижняк ИА REGNUM Принятие присяги

Николай Хижняк ИА REGNUM Торжественное построение перед вечным огнем у Памятника погибшим пожарным

После церемонии награждения на полигоне стартовали пожарные учения, в которых приняли участие подразделения Кропоткинского, Анапского, Новороссийского, Туапсинского, Белореченского гарнизонов, а также сотрудники частной пожарной охраны.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожарные машины заезжают на полигон

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожарный водоем и резервуары с нефтью, которые необходимо будет тушить

Николай Хижняк ИА REGNUM Инструктаж личного состава перед началом учений

Николай Хижняк ИА REGNUM Машина Белореченской пожарной части (Краснодарский край) на фоне горящего резервуара с нефтью

Участникам учений необходимо было потушить резервуар для хранения сырой нефти, в котором, по легенде, произошёл хлопок паровоздушной среды, в результате чего пожар распространился на второй резервуар.

Николай Хижняк ИА REGNUM Тушение резервуара с нефтью

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожарные в костюмах ТОК тушат резервуар с нефтью

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожарный в костюме ТОК тушит резервуар с нефтью

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожарные машины у горящего резервуара с нефтью

Николай Хижняк ИА REGNUM Оператор пожарной лестницы

На учениях были отработаны 6 вариантов тушения с применением различного пожарного оборудования. Новейшие образцы пожарной и аварийно-спасательной техники, пожарно-спасательного оборудования, пенообразователей, применяемых в области тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, были использованы и опробованы на учебном возгорании.

Николай Хижняк ИА REGNUM Тушение резервуара с нефтью

Николай Хижняк ИА REGNUM Уникальный автомобиль газо-водяного тушения (АГВТ-70). Сзади у него установлен реактивный двигатель от самолета МИГ, на который подается вода. И она под сильным давлением, вместе с отработанным воздухом без кислорода сбивает пламя с горящей газовой скважины