Горящая нефть и день длинных рукавов: учения МЧС. Фоторепортаж
Краснодарский край, 20 апреля, 2018, 21:44 — ИА Регнум. 20 апреля в поселке Ахтырский прошли комплексные пожарно-тактические учения. По сообщению Главного управления МЧС России, мероприятие традиционно началось с торжественного поздравления ветеранов Великой Отечественной войны и пожарной охраны с предстоящим праздником.
У памятника «Погибшим пожарным» в посёлке Ахтынский Абинского района также приняли присягу тридцать шесть молодых людей, поступивших на службу в МЧС России. На торжестве награждения личного состава вручались медали «85 лет гражданской обороне», «Генерал армии Алтунин», «Пожарная охрана на службе людей 1918−2018», «100 лет Советской пожарной охране».
После церемонии награждения на полигоне стартовали пожарные учения, в которых приняли участие подразделения Кропоткинского, Анапского, Новороссийского, Туапсинского, Белореченского гарнизонов, а также сотрудники частной пожарной охраны.
Участникам учений необходимо было потушить резервуар для хранения сырой нефти, в котором, по легенде, произошёл хлопок паровоздушной среды, в результате чего пожар распространился на второй резервуар.
На учениях были отработаны 6 вариантов тушения с применением различного пожарного оборудования. Новейшие образцы пожарной и аварийно-спасательной техники, пожарно-спасательного оборудования, пенообразователей, применяемых в области тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, были использованы и опробованы на учебном возгорании.