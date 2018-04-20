Москва, 20 апреля, 2018, 20:15 — ИА Регнум. Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак не согласился с президентом США Дональдом Трампом, который обвинил страны ОПЕК+ в искусственном завышении цен на нефть. Соответствующее заявление Новак сделал в интервью Bloomberg TV сегодня, 20 апреля.

Eric Kounce TexasRaiser Добыча нефти

По мнению Новака, было неправильно связывать текущий рост мировых цен на нефть с искусственными ограничениями.

«Мы думаем, что на цену влияет очень большое количество разных факторов, тот же баланс спроса и предложения. Также на цены влияет добыча сланцевой нефти в США. За последние 1,5 года добыча в США увеличилась на 1,5 млн баррелей в сутки. Это тоже благодаря и совместным действиям ОПЕК, и не-ОПЕК. Поэтому, наверное, здесь стоит говорить о выгоде для США», — сказал Новак.

Глава Минэнерго России напомнил, что на нефтедобывающем форуме в Хьюстоне (США, штат Техас) полтора года назад техасские нефтедобытчики радовались, что наконец-то удалось восстановить добычу благодаря сделке ОПЕК+.

«Вспомним, в каком состоянии находилась добыча нефти в Техасе. Полтора года назад на форуме в Хьюстоне все радовались, что благодаря сделке удалось восстановить добычу нефти в Техасе», — напомнил Новак.

Он подытожил, что нельзя сказать о том, что цены кто-то искусственно завышает или занижает — они формируются из спроса и предложения.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter написал:

«Похоже, ОПЕК взялась за старое. С учетом рекордных объемов нефти повсюду, включая полностью загруженные суда на море. Нефтяные цены искусственно завышены, и очень сильно! Нехорошо и неприемлемо!»