Вашингтон, 20 апреля, 2018, 19:37 — ИА Регнум. Демократическая партия США обратилась с иском в суд, обвиняя Россию, выборный штаб Дональда Трампа и интернет-ресурс WikiLeaks, сообщает 20 апреля информагентство Sputnik.

Флаг США

В иске, поданным Демпартией в окружной суд Манхэттена, все они обвиняются в сговоре с целью повлиять на выборы президента США в 2016 году.

В частности, истец считает, что руководители президентской кампании Трампа обратились к правительству и спецслужбам России с просьбой нанести ущерб репутации Хиллари Клинтон, взломать компьютерную переписку известных политиков из Демократической партии и опубликовать украденные оттуда документы.

Напомним, в 2016 году сайт WikiLeaks опубликовал переписку высокопоставленных политиков из Демократической партии. Тогда представители ЦРУ неоднократно заявили в СМИ, что Россия виновна во взломе партийных серверов Демократической партии и сделала это с целью помочь Трампу занять пост президента США. Никаких доказательств этого до сих пор не было представлено.

Как сообщало ИА REGNUM, все обвинения России во вмешательстве в президентские выборы США ранее неоднократно опровергались как в Белом доме, так и в Кремле.