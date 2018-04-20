Бишкек, 20 апреля, 2018, 19:09 — ИА Регнум. Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 20 апреля, подписал указы об утверждении нового состава правительства Киргизии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы государства.

President.kg Сооронбай Жээнбеков

Теперь кабинет министров республики будет возглавлять Мухаммедкалый Абылгазиев, ранее занимавший должность руководителя аппарата президента. Пост первого вице-премьера занял Кубатбек Боронов, до настоящего времени руководивший министерством чрезвычайных ситуаций.

На должности вице-премьер-министров назначены Замирбек Аскаров — до сего момента первый вице-мэр города Ош, Жениш Разаков — ранее бывший советником президента, а также Алтынай Омурбекова — экс-вице-спикер республиканского парламента.

На должность министра чрезвычайных ситуаций президент назначил Нурболота Мырзахметова — экс-главу администрации Сузакского района Джалал-Абадской области и бывшего аудитора счетной палаты Киргизии.

Новым министром экономики стал Олег Панкратов — экс-председатель Совета Евразийской экономической комиссии. В 2015 году он уже занимал пост главы минэкономики в течение полугода, а с ноября 2015 года по август 2017 года — вице-премьер-министра по экономическим вопросам.

Министерство здравоохранения теперь возглавит Космосбек Чолпонбаев — экс-замдиректора департамента лекарственного обеспечения и медтехники минздрава и бывший председатель Фармацевтического союза Киргизии.

Одиннадцать министров смогли удержаться на своих постах. Среди них: Мурат Мукамбетов — руководитель аппарата правительства, Айнур Абдылдаева — министр юстиции (назначена 13 апреля 2018 года — прим. ИА REGNUM ), Адылбек Касымалиев — министр финансов, Эрлан Абдылдаев — министр иностранных дел, Нурбек Мурашев — министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации, Жамшитбек Калилов — министр транспорта и дорог, Гульмира Кудайбергенова — министр образования и науки, Таалайкул Исакунова — министр труда и соцразвития, Султан Жумагулов — министр культуры, информации и туризма, Уланбек Рыскулов — председатель госкомитета промышленности, энергетики и недропользования, Бакыт Шаршембиев — председатель госкомитета информационных технологий и связи.

Отметим, что руководство силового блока было заменено полностью.

Так, новым главой МВД стал Кашкар Джунушалиев. В 2016 году он уже исполнял обязанности министра внутренних дел, а еще раньше занимал должности замглавы МВД и начальника столичного ГУВД.

На пост председателя госкомитета по делам обороны (бывшее министерство обороны) назначен полковник Эрлис Тердикбаев, до настоящего времени командовавший сухопутными войсками вооруженных сил Киргизии.

Должность руководителя киргизстанских спецслужб заполучил Идрис Кадыркулов, который совсем недавно, 7 апреля 2018 года, был повышен до заместителя председателя госкомитета нацбезопасности (прежний глава ГКНБ Абдил Сегизбаев, а также оба его заместителя ушли в отставку еще до того, как президент подписал указ о роспуске правительства — прим. ИА REGNUM ).