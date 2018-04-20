Москва, 20 апреля, 2018, 19:00 — ИА Регнум. Российское публичное акционерное общество (ПАО) «Газпром» направило в коммерческую структуру «Стокгольмский арбитраж» документы для расторжения контрактов на поставку и транзит газа с украинской национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает пресс-служба «Газпрома».

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"Сегодня ПАО «Газпром» направило в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов c НАК «Нафтогаз Украины» на поставку газа и его транзит через территорию республики. Переговоры с «Нафтогазом Украины» к результату не привели», — сказано в сообщении.

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что компания в принципе готова вести переговоры о транзите российского газа через Украину после 2019 года, однако Киев должен обосновать экономическую целесообразность транзитного маршрута через свою территорию.

Напомним, после неправомерного решения Стокгольмского арбитража по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом», когда на совершенно надуманных основаниях решение было вынесено в пользу украинской стороны, «Газпром» объявил о намерении расторгнуть все контракты с «Нафтогазом».

Процесс расторжения контрактов — дело небыстрое. По оценкам Миллера, расторжение может занять около двух лет.