Москва, 20 апреля, 2018, 18:57 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас провели телефонные переговоры, сообщает 20 апреля пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Mid.ru Сергей Лавров и Хайко Маас

Отмечено, что это был первый контакт Сергея Лаврова с Хайко Маасом после назначения последнего на пост министра иностранных дел ФРГ.

Главы МИД России и Германии в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию, сложившуюся в Сирии, астанинский процесс и сирийский национальный диалог в Сочи, перспективы «нормандского формата» и кризис на Украине.

«Ключевое внимание было уделено обмену мнениями по актуальным международным темам, включая взаимодействие Москвы и Берлина в поддержку сирийского урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН с учётом астанинского процесса и Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи, а также дальнейшие шаги в рамках «нормандского формата» по реализации Минских договорённостей по преодолению украинского кризиса», — указано в сообщении пресс-службы МИД РФ.

Подробности переговоров не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин, обсуждая с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ракетный удар США, Британии и Франции по Сирии, назвал это актом агрессии и грубым нарушением принципов международного права.