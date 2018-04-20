Астана, 20 апреля, 2018, 18:45 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поставил цель — увеличить товарооборот с Казахстаном до $10 млрд, заявил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

Mfa.kz Реджеп Тайип Эрдоган и Кайрат Абдрахманов

В рамках визита главы МИД в Анкару стороны обсудили подготовку заседания совета стратегического сотрудничества с участием лидеров Казахстана и Турции.

Эрдоган отметил роль Казахстана в урегулировании сирийского конфликта, что, по мнению президента Турции, повысило авторитет Астаны на международной арене. Кроме этого, турецкий лидер поблагодарил президента Казахстана за помощь народу рохинджа.

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Вопросы межпарламентского взаимодействия Абдрахманов обсудил с председателем парламента Турции Исмаилом Кахраманом. Министр также встретился с деловыми кругами Турции и призвал их обратить внимание на инвестиционные проекты Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2018 года представители оборонных ведомств Казахстана и Турции подписали план военного сотрудничества на 2018 год. Стороны также обсудили вопрос военного образования.

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