Москва, 20 апреля, 2018, 18:38 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель вынуждена следовать в фарватере США, но не может не отвечать на требования своих избирателей и крупных компаний, считает зампред комитета Совфеда РФ по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков. Об этом он заявил 20 апреля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Флаги ЕС и США

«Ситуация очень сложная, — констатировал сенатор. — Америка давно вбила клин в пространство, которое называется Европой. До прихода американцев мы как-то договаривались, заключали союзы. Потом появилась страна, которая решила управлять Европой, и там теперь по сути дела у власти находятся коллаборационистские и колониальные правительства, которые не вполне отвечают интересам своих народов. Ангела Меркель вынуждена следовать в фарватере США, но не может не отвечать на требования своих избирателей, не может не отвечать на требования своих крупных компаний».

Также Рыбаков отметил, что в движении Европы к суверенитету Германия играет лидирующую роль.

«Мы часто оперируем понятием Запад, но что такое Запад? — сказал Рыбаков. — Это Европа, управляемая Америкой. Отсутствие суверенитета у европейских стран — это суть той драматургии, которая сейчас происходит. Германия пытается потихоньку вернуть себе место, но не за счёт войны, а за счёт того, что она самая сильная экономическая держава в Европе. Кроме того, сейчас под командования бундесвера находятся части и соединения Нидерландов, Бельгии и Румынии. Процесс реален».

В свою очередь, эксперт РИСИ Илья Кравченко сказал, что американо-германские отношения намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.

«Когда Ангела Меркель станет поднимать вопрос (в разговоре с Дональдом Трампом — прим. ИА REGNUM ) по «Северному потоку», по торговле, то будет отстаивать свою позицию жёстко, — констатировал Кравченко. — А что касается политических вопросов — как голосовать в ООН, как голосовать по поводу санкций, то тут суверенитета (у ФРГ — прим. ИА REGNUM ) нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр финансов Германии Олаф Шольц намерен обратиться к главе Белого дома Дональду Трампу с просьбой снять ограничения с немецкого бизнеса, связанные с антироссийскими санкциями.

Предполагается, что в результате немецкий бизнес выведут из-под действия жёстких антироссийских санкций.

Об этом же на встрече с Дональдом Трампом должна поговорить и канцлер ФРГ.

Отметим также, что инициаторами этих шагов оказались промышленные гиганты (Siemens, Daimler и Volkswagen), которые не хотят нести потери из-за антироссийских санкций.