Москва, 20 апреля, 2018, 18:26 — ИА Регнум. Госдума намерена обязать правительство РФ отчитываться о реализации закона о мерах воздействия на недружественные шаги США. Соответствующая поправка будет подготовлена ко второму чтению законопроекта о контрсанкциях, сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума России

«Предполагается предложить правительству ежегодно отчитываться о реализации этого закона перед Государственной думой, представлять подробный обзор об экономических и социальных последствиях принимаемых мер», — сообщил он по итогам заседания Совета по законотворчеству при председателе Госдумы.

Кроме того, по его словам, будет предусмотрена замена конкретных отраслей, указанных в проекте закона, на виды экономической деятельности и подготовлен ряд других поправок.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о контрсанкциях Госдума планирует обсудить на заседании 15 мая.