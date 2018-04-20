Вильнюс, 20 апреля, 2018, 17:47 — ИА Регнум. Департамент статистики Литвы начал готовить и публиковать показатели по новым статистическим регионам — Столичному региону и региону Центральной и Западной Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 апреля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Литвы

Столичный регион состоит из самоуправлений Вильнюсского округа, в регион Центральной и Западной Литвы входят самоуправления остальных округов — Алитусского, Каунасского, Клайпедского, Мариямпольского, Паневежского, Шяуляйского, Таурагского, Тельшяйского и Утенского. Такое разделение Литвы в 2017 году произошло впервые. Литовские чиновники поспешили отделить Вильнюс от остальной Литвы, чтобы страна не лишилась европейских дотаций, поскольку уровень жизни в столице сильно улучшал средний уровень жизни в целом по Литве.

Отделение столицы от основной Литвы, судя по всему, действительно окажется вполне наглядным для европейских чиновников, которые отвечают за распределение дотаций. Согласно предварительным данным, в 2016 году в Столичном регионе было создано 41,6% от общего ВВП страны. Созданный в Столичном регионе ВВП на одного жителя в 1,8 раза превышал показатель региона Центральной и Западной Литвы. По сравнению с 2015 годом, в 2016 году номинальный ВВП на одного жителя в Столичном регионе вырос на 6,9%, в регионе Центральной и Западной Литвы — на 2,8%. В конце 2016 года на долю Столичного региона приходилось 9,9 млрд евро или 71% от всех накопленных прямых иностранных инвестиций в стране, на долю региона Центральной и Западной Литвы — 4 млрд евро или 29%. По сравнению с концом 2015 года, накопленные прямые иностранные инвестиции в Столичном регионе выросли на 3,8%, в регионе Центральной и Западной Литвы — на 1,7%.

В конце 2016 года в Столичном регионе в среднем на одного жителя приходилось 12,3 тыс. евро прямых иностранных инвестиций, в регионе Центральной и Западной Литвы — 2 тыс. евро. По сравнению с концом 2015 года, приходящиеся на одного жителя прямые иностранные инвестиции в Столичном регионе и регионе Центральной и Западной Литвы выросли примерно одинаково (соответствующе 3,8% и 3,7%). Согласно предварительным данным, в начале 2018 года в Столичном регионе проживало 805,5 тыс. человек (28,7% от постоянных жителей Литвы), в регионе Центральной и Западной Литвы — 2 млн человек (71,3%). За год в регионе Центральной и Западной Литвы число постоянных жителей сократилось на 38,1 тыс. или на 1,87%, а в Столичном регионе — выросло на 320 человек или на 0,04%.

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В 2016—2017 годах число занятых жителей в регионе Центральной и Западной Литвы сократилось на 19,4 тыс. или на 2,1%, а в Столичном регионе выросло на 12,8 тыс. или на 3,1%. Уровень занятости жителей в возрасте от 15 до 64 лет в 2016—2017 годах в Столичном регионе вырос от 74,7% до 76,3%, в регионе Центральной и Западной Литвы — от 67,2 до 68%.

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В 2016—2017 годах число безработных сократилось в обоих регионах: в Столичном — на 2,8 тыс., в регионе Центральной и Западной Литвы — на 10,2 тыс. В 2017 году в Столичном регионе уровень безработицы составлял 4,8%, в регионе Центральной и Западной Литвы — 8,1%. Средняя зарплата до вычета налогов, включая индивидуальные предприятия, в Столичном регионе в 2016 году выросла на 7,5% и составляла 863,7 евро, в регионе Центральной и Западной Литвы средняя месячная зарплата до вычета налогов росла быстрее — выросла на 9,1%, но была меньше — 710,3 евро. Разница в зарплатах до вычета налогов между регионами в 2016 году составляла 153,4 евро.