Москва, 20 апреля, 2018, 17:47 — ИА Регнум. Москва считает попыткой шантажа заявления госдепартамента США о возможности введения санкций против Турции в случае закупки ею российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом 20 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с австрийской коллегой Карин Кнайсль.

Угрозы дяди Сэма

«То, что заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл о риске Анкары попасть под санкции, если закупит у России С-400 — это как раз пример такой попытки шантажа в расчёте на то, что удастся обеспечить недобросовестную конкуренцию для американских компаний», — сказал Сергей Лавров.

Он также напомнил о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее назвал вопрос о закупке С-400 внутренним делом Турции.

«США как член НАТО должны тоже прислушиваться к коллективному мнению, которое выражает генеральный секретарь Североатлантического альянса», — отметил глава МИД России.

Напомним, 18 апреля помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей, заявил, что закупка Турцией российских ЗРК «потенциально может привести к введению санкций» против Анкары в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

По его словам, это также может негативно сказаться на участии Турции в программе по закупке истребителей F-35.

Ранее на этой же неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Анкару заявил, что «покупка и продажа военной техники является национальным решением страны».

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