Москва, 20 апреля, 2018, 17:46 — ИА Регнум. В качестве одной из ответных мер на санкции США может быть обязательство для американских компаний и граждан репатриировать доходы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил участник совещания по контрсанкционному законопроекту Алексей Чепа («Справедливая Россия»).

Доход

«Много было разных предложений, в том числе и такая возможность, это одно из предложений. Это возвращение средств на родину, для наших компаний — это амнистия капитала, для наших денег это так, а для иностранных компаний, которые работают у нас, это будут другие меры», — отметил Чепа, отвечая на вопрос корреспондента о возможности введения репатриации доходов компаний и физлиц США.

По его словам, речь идет о том, чтобы средства иностранных компаний, работающих на российской территории, оставались внутри РФ.

«Иностранные компании и так возвращают все средства обратно в США», — подчеркнул Чепа.

Между тем какие из идей будут включены в законопроект, пока неизвестно.

«Я такую идею поддерживаю. Сегодня надо рассматривать целый комплекс мер, направленных на противодействие санкциям против нашей страны, которые должны работать на защиту интересов наших граждан. Это одна из них», — подчеркнул Чепа.