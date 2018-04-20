Вильнюс, 20 апреля, 2018, 17:42 — ИА Регнум. В литовском парламентском комитете по национальной безопасности и обороне принято решение попросить сейм продлить время проведения парламентского расследования относительно возможного незаконного влияния лиц, бизнес-субъектов и других групп интересов на решения госучреждений и возможного незаконного влияния на политические процессы, сообщили ИА REGNUM сегодня, 20 апреля, в канцелярии сейма Литвы.

Карта-флаг Литвы

Расследование, по сути, завершено, подготовлен предварительный вывод, а дополнительное время необходимо для того, чтобы выполнить установленные процедуры по рассекречиванию материалов и представить окончательную редакцию вывода.

«Наша цель — добиться, чтобы информация о незаконном влиянии на политические процессы, проявлении коррупции, насколько возможно, была доступна всем членам сейма, лицам, принимающим решения, обществу. Только так мы сможем сделать политическую систему страны более прозрачной, укрепить демократию, повысить доверие жителей к государству», — говорит председатель комитета по национальной безопасности и обороне Витаутас Бакас.

Сейм 19 октября 2017 года поручил комитету по национальной безопасности и обороне провести парламентское расследование относительно возможного незаконного влияния лиц, бизнес-субъектов и других группы интересов на решения госучреждений и возможного незаконного влияния на политические процессы.

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Комитету было поручено установить, стремились ли лица, бизнес-субъекты, представляющие угрозу для интересов государства, повлиять на решения госучреждений, политические процессы или отдельных политиков. Другая задача — расследовать непрозрачные случаи финансирования деятельности политических партий и отдельных политиков. Также комитет должен ответить, были ли в важных для национальной безопасности секторах экономики случаи, вызывающие угрозу для интересов государства.

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Комитет в ходе парламентского расследования выяснял, для каких интересов государства возникала угроза, на какие политические процессы или решения были предприняты попытки повлиять. Комитет расследовал, кто является лицами, которые представляют угрозу для интересов государства, какие связи они поддерживали с лицами, принимающими решения, какой была продолжительность и характер этих связей, на каких политиков оказывалось влияние.

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В подготовленном предварительном выводе комитета описаны самые грубые нарушения за последнее время, и пока что 150 страниц материала расследования засекречены.

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Комитет просит продлить расследование до 1 июня. Поводом для расследования стал скандал, в котором уже бывшего члена сейма Миндаугаса Бастиса обвинили в связях с российской госкорпорацией «Росатом» и якобы лоббизме её интересов в Литве.