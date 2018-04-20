Дамаск, 20 апреля, 2018, 17:40 — ИА Регнум. Специалисты российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) обнаружили в освобожденной от боевиков сирийской Думе новое доказательство производства террористами химического оружия, сообщил 20 апреля журналистам полковник войск РХБЗ Александр Родионов.

Отравление

По его словам, в одной из лабораторий группировки «Джейш аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) найдено химическое вещество гексамин, пригодное, среди прочего, для изготовления боевого отравляющего вещества зарин.

Ранее сирийские правительственные войска в одном из освобожденных районов Восточной Гуты обнаружили контейнеры с хлором, маркировка которых указывает на их германское происхождение.

Как сообщало ИА REGNUM, обвинив официальный Дамаск в применении отравляющих веществ, США и их сателлиты нанесли по Сирии удар крылатыми ракетами, к счастью, отраженный сирийской системой ПВО.

Поводом для обвинения стал видеоролик с грубой инсценировкой химатаки, якобы произошедшей в Думе, и ее жертв.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что располагает неопровержимыми доказательствами постановочности мнимой химатаки в Думе. Целью таких провокаций глава МИД РФ назвал желание выгородить террористов и обосновать военные удары по Сирии.