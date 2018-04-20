Москва, 20 апреля, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил вслед за Турцией вернуть отечественные авуары домой из федерального резерва США.

Kremlin.ru Владимир Жириновский

Турция вывела золотой резерв из США.

«Турция вывела свои золотые запасы из США, и это можно только приветствовать. Мы тоже должны возвращать все наши авуары домой», — заявил Жириновский.

По данным парламентария, на сегодняшний день РФ владеет облигациями госдолга США на 90 с лишним миллиардов долларов, а в целом отечественные иностранные владения оцениваются в 400 млрд долларов.

«А если в Центробанке или Минфине боятся, что часть денег может быть украдена, то нужно создать специальный банк, который будет выдавать деньги только в виде связанных кредитов или облигаций, которыми можно будет оплатить только конкретные счета за конкретную работу. Их вообще невозможно будет украсть», — рассуждает депутат Госдумы.

Как сообщало ранее, факт вывода золота подтверждается и в обнародованным ранее в апреле официальным отчетом центробанка Турции. В графе об имеющихся в федрезерве США золотых резервах республики по состоянию на 2016 год значится цифра в 28 тыс. 689 кг, а по состоянию на конец 2017 года стоят прочерки. Общий объем золотого резерва страны, как следует из отчета ЦБ, оценивается в 564,6 т, или более 20 млрд в долларовом эквиваленте.