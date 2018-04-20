Жириновский предложил вернуть все авуары в Россию
Москва, 20 апреля, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил вслед за Турцией вернуть отечественные авуары домой из федерального резерва США.
Турция вывела золотой резерв из США.
«Турция вывела свои золотые запасы из США, и это можно только приветствовать. Мы тоже должны возвращать все наши авуары домой», — заявил Жириновский.
По данным парламентария, на сегодняшний день РФ владеет облигациями госдолга США на 90 с лишним миллиардов долларов, а в целом отечественные иностранные владения оцениваются в 400 млрд долларов.
«А если в Центробанке или Минфине боятся, что часть денег может быть украдена, то нужно создать специальный банк, который будет выдавать деньги только в виде связанных кредитов или облигаций, которыми можно будет оплатить только конкретные счета за конкретную работу. Их вообще невозможно будет украсть», — рассуждает депутат Госдумы.
Как сообщало ранее, факт вывода золота подтверждается и в обнародованным ранее в апреле официальным отчетом центробанка Турции. В графе об имеющихся в федрезерве США золотых резервах республики по состоянию на 2016 год значится цифра в 28 тыс. 689 кг, а по состоянию на конец 2017 года стоят прочерки. Общий объем золотого резерва страны, как следует из отчета ЦБ, оценивается в 564,6 т, или более 20 млрд в долларовом эквиваленте.