Москва, 20 апреля, 2018, 18:06 — ИА Регнум. Отношения между США и Германией совсем не так идеальны, как это следует из гламурных взаимных улыбок, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 20 апреля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя всё возрастающее недовольство Берлина политикой США.

Андрей Алексеев Красная Весна Сергей Кургинян

«Республиканцы очень не любят Европу и из всей Европы не любят Германию, — сказал Кургинян. — Страх сближения Германии и России — это страх номер один. У США нет настоящей доктрины, согласно которой есть идеологически хорошие страны, демократические, парламентские, мы с ними дружим, а есть идеологически плохие страны, и мы с ними не дружим. Доктрина гласит, что любая страна или ряд стран, которые доходят до уровня, на котором они могут бросить вызов США, уже враги. В соответствии с этим сближение РФ и ФРГ — это страшный сон США».

Напомним, что поводом для разговора на эту тему стало заявление официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, который сказал, что Германию не устраивают «нежелательные эффекты» от санкций, которые США ввели в отношении российских предпринимателей и компаний. В этой связи Берлин намерен чётко обозначить свои позиции на всех уровнях.

«Мы будем там, где затронуты интересы немецких компаний, немецкой промышленности», — сказал Зайберт.

Кроме того, есть сведения, что уже в ближайшее время власти Германии намерены обратиться к главе Белого дома Дональду Трампу с просьбой снять ограничения с немецкого бизнеса, связанные с антироссийскими санкциями.