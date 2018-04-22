Иван Ефремов: зачем палеонтолог стал писателем-фантастом
Санкт-Петербург, 22 апреля, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Жизненный и писательский путь Ивана Ефремова совсем не случаен. Ученый-палеонтолог, всю жизнь размышлявший о путях развития жизни, он пристально вглядывался в судьбу человечества, видя в нем продолженное восхождение Вселенной. О чем может поведать Ефремов-писатель нам сегодняшним, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Игорь Юдкевич.
Иван Ефремов, до того как начал писать фантастику, стал выдающимся палеонтологом, основателем одного из всемирно признанных отделов этой науки. Так что стать писателем-фантастом не было в случае Ефремова спонтанным решением ищущего себя дилетанта. Ученый, открывающий перед собой в ходе исследований новые страницы эволюционной летописи, хотел представить себе то человечество, которое придет на смену нынешнему. Ведь считать теперешнее положение человеческих дел идеальным и на века неизменным — это образец нелогичности, идет ли речь о нынешней «победе капитализма» или о современном Ефремову советском строе.
Все же писатель искренне верил в преимущества социализма и пытался в своих произведениях изобразить людей будущего в коммунистическом обществе. Обществе, где воспеваемые ныне пороки жадности, себялюбия и вещизма смешны и неприличны, а все внимание общества и каждого человека устремлено на развитие каждого во всех областях жизни. Ефремов отлично понимал, что перекос в сторону силы, эмоции или даже интеллекта не даст нужного результата, поэтому герои его книг спортивны, талантливы в искусствах и науках. Хотелось бы походить на них, но где тот способ и те люди, которым удастся преодолеть нынешнее безумное состояние людей и стран, которое почему-то принято нынче называть эффективностью и здравомыслием?
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