Санкт-Петербург, 22 апреля, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Жизненный и писательский путь Ивана Ефремова совсем не случаен. Ученый-палеонтолог, всю жизнь размышлявший о путях развития жизни, он пристально вглядывался в судьбу человечества, видя в нем продолженное восхождение Вселенной. О чем может поведать Ефремов-писатель нам сегодняшним, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Игорь Юдкевич.

Ефремов в Монгольской экспедиции. 1948

Иван Ефремов, до того как начал писать фантастику, стал выдающимся палеонтологом, основателем одного из всемирно признанных отделов этой науки. Так что стать писателем-фантастом не было в случае Ефремова спонтанным решением ищущего себя дилетанта. Ученый, открывающий перед собой в ходе исследований новые страницы эволюционной летописи, хотел представить себе то человечество, которое придет на смену нынешнему. Ведь считать теперешнее положение человеческих дел идеальным и на века неизменным — это образец нелогичности, идет ли речь о нынешней «победе капитализма» или о современном Ефремову советском строе.

Все же писатель искренне верил в преимущества социализма и пытался в своих произведениях изобразить людей будущего в коммунистическом обществе. Обществе, где воспеваемые ныне пороки жадности, себялюбия и вещизма смешны и неприличны, а все внимание общества и каждого человека устремлено на развитие каждого во всех областях жизни. Ефремов отлично понимал, что перекос в сторону силы, эмоции или даже интеллекта не даст нужного результата, поэтому герои его книг спортивны, талантливы в искусствах и науках. Хотелось бы походить на них, но где тот способ и те люди, которым удастся преодолеть нынешнее безумное состояние людей и стран, которое почему-то принято нынче называть эффективностью и здравомыслием?

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