Лондон, 20 апреля, 2018, 17:29 — ИА Регнум. Конференция глав правительств Британского содружества наций в четверг открылась в Букингемском дворце, сообщает 20 апреля Синьхуа. Королева Великобритании Елизавета II на церемонии открытия выразила надежду, что ее старший сын принц Уэльский Чарльз сменит ее на посту главы Содружества.

Dan Marsh Принц Чарльз

В конференции, главной темой которой выбран «Путь к общему будущему», принимают участие главы или представители правительств 53 членов Британского содружества наций. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отметила, что все участники конференции в основном обсудят такие важнейшие в XXI веке вопросы, как реагирование на глобальное изменение климата, улучшение морской среды и кибербезопасность. Она призвала приложить совместные усилия для строительства общего будущего Содружества.

Генеральный секретарь Содружества Патриция Скотланд, в свою очередь, выразила уверенность в дальнейшем развитии и укреплении объединения.

Напомним, что в настоящее время в состав Британского содружества наций входят 53 члена, большинство из них ранее были колониями или вассалами Великобритании.