Реставрация «общего будущего»: на пути к новой Британской империи?
Лондон, 20 апреля, 2018, 17:29 — ИА Регнум. Конференция глав правительств Британского содружества наций в четверг открылась в Букингемском дворце, сообщает 20 апреля Синьхуа. Королева Великобритании Елизавета II на церемонии открытия выразила надежду, что ее старший сын принц Уэльский Чарльз сменит ее на посту главы Содружества.
В конференции, главной темой которой выбран «Путь к общему будущему», принимают участие главы или представители правительств 53 членов Британского содружества наций. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отметила, что все участники конференции в основном обсудят такие важнейшие в XXI веке вопросы, как реагирование на глобальное изменение климата, улучшение морской среды и кибербезопасность. Она призвала приложить совместные усилия для строительства общего будущего Содружества.
Генеральный секретарь Содружества Патриция Скотланд, в свою очередь, выразила уверенность в дальнейшем развитии и укреплении объединения.
Напомним, что в настоящее время в состав Британского содружества наций входят 53 члена, большинство из них ранее были колониями или вассалами Великобритании.