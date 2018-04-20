Анкара, 20 апреля, 2018, 17:28 — ИА Регнум. Парламент Турции на заседании 20 апреля ратифицировал законопроект о проведении в стране досрочных президентских и парламентских выборов, сообщает Anadolu.

Турецкий флаг

Предполагается, что выборы пройдут в один день — 24 июня 2018 года.

В ходе голосования законопроект поддержали 386 из 450 парламентариев.

Напомним, с инициативой о проведении досрочных выборов выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

После президентских выборов, которые ранее были запланированы на ноябрь 2019 года, в стране должны вступить в силу положения конституционной реформы, предусматривающей расширение полномочий президента.

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