Москва, 24 апреля, 2018, 02:14 — ИА Регнум. Уязвимость России перед всё новыми и новыми санкциями — откуда она взялась и что теперь с этой ситуацией делать? Есть ли вообще способ сделать российскую экономику неуязвимой или хотя бы достаточно устойчивой, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Элементы, из которых собирается суверенная экономика, перечислены и известны. Можно согласиться с академиком Глазьевым, причисляющим к таковым кирпичикам здания экономической самостоятельности контроль над биржами, борьбу со спекулянтами, эмиссию, не привязанную к золотовалютным резервам, изменение роли и функций Центрального банка и реформу всей банковской системы в целом, изменение налоговой системы и другие важные и нужные составляющие. Вопрос заключается лишь в том, что если мы так хорошо знаем что делать — почему российская экономика до сих пор недостаточно самостоятельна?

Оказывается, все дело в том, что мы до сих пор существуем в рамках все той же, принятой страной в 90-е, либеральной модели экономики, в рамках которой схема «в России прибыль берем, на Западе складываем» оказывается не только разумной, но и единственно правильной. В то, что эта схема становится в новых условиях губительна для страны, легионы предпринимателей то ли не хотят наконец поверить, то ли просто разводят руками — а других схем у них просто нет, не предусмотрены они ни известной им философией, ни политэкономической наукой. Может быть открыть в спешном порядке курсы по повышению идеологической квалификации предпринимателей? Некоторые эксперты приводят в пример опыт Японии, вот умеют же японцы демонстрировать национальное самосознание, когда им это выгодно.

Не сделать ли любовь к Родине выгодной и на территории России? Читайте в статье: Как России добиться экономической независимости?

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