Иерусалим, 24 апреля, 2018, 01:19 — ИА Регнум. Схожесть позиций России и Израиля в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могла бы привести к улучшению взаимопонимания между двумя странами. Почему же такое улучшение проявляется слишком слабо, а в некоторых случаях и не проявляется вовсе, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

RonAlmog Флаг Израиля

Израиль и Сирия до сих пор де-юре находятся в состоянии войны. Поэтому ко всякой поддержке Сирии со стороны, хотя бы и на законных основаниях, Израиль относится с глубоким подозрением. Мало того, обстоятельства сложились так, что на стороне Сирии выступает также страна, давно заявившая о себе как враг Израиля. Присутствие Ирана в числе сторонников Асада, а вооруженных формирований организации «Хезболла» в непосредственной близости от израильских границ не может добавить взаимопонимания. Израиль считает свою охоту за «Хезболлой» актами допустимой самообороны. Но каждая успешная операция по уничтожению живой силы и техники «Хезболлы» становится ударом по реноме российских вооруженных сил, очередной раз показывающих неспособность защитить своего союзника.

Взаимное недоверие нарастает, и заявление бывшего главы израильской разведки «Моссад» Эфраима Галеви вполне естественно продолжает ту же тенденцию. Галеви поделился в своем интервью израильскому телеканалу мнением о необходимости избежать столкновения с Россией и одновременно о возможности такого столкновения, которое, буде случится, «должно увенчаться израильской победой». Может ли Россия в сложившейся вокруг сирийского конфликта обстановке сделать так, чтобы у Израиля не было необходимости надеяться на еще одну победу?

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