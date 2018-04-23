Москва, 23 апреля, 2018, 07:11 — ИА Регнум. Пример Казахстана, не поддержавшего российскую резолюцию по Сирии в Совбезе ООН, заставляет задуматься о том, каким будет место России в политическом пространстве при сохранении нынешних тенденций. Оправдан ли взгляд на Россию как на «одинокую» в своих устремлениях в ближайшем будущем страну, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Валентина Андреева ИА REGNUM

Заключение договора о пятилетнем военном сотрудничестве летом 2017 года между Казахстаном и США также не укрепляет доверия между Москвой и Астаной. В ту же копилку можно отнести и притеснение русского населения на территории Казахстана. Так стоит ли говорить об укреплении дружбы на постсоветском пространстве или вернее будет утверждение о том, что бывшие советские республики отплывают друг от друга все дальше и дальше? Казахстан — лишь ближайший из примеров, Украина «успешно потеряна», даже процессы в Белоруссии, Киргизии и Армении заставляют насторожиться.

Наплевательское отношение на настроения бывших сограждан, особенно русских, унаследованное от темных девяностых, было продолжено и в нулевых. А образовавшийся вакуум стал успешно заполняться нашими западными «партнерами», из которых особую прыть проявили США. Для России же все внешнее отношение к ней уперлось в простой вопрос — насколько привлекателен современный русский цивилизационный проект? Способна ли дружба с Россией мотивировать кого-либо «не за деньги» или такой вариант нынешней системой не предусмотрен в принципе? Нет у России ни своего представления о себе в настоящем времени, ни ясного образа будущего. А есть огромная слабость, унаследованная от перестроечного лихолетья. Только с преодолением исторической невнятицы, транслируемой Россией вовне и не дающей ей как следует взяться за внутренние проблемы, станет возможным так необходимое восстановление русской цивилизации.

Читайте статью Одинокая Россия и другие материалы Платона Беседина.