Москва, 20 апреля, 2018, 17:03 — ИА Регнум. В ходе обсуждения контрсанкционных мер звучало предложение о репатриации доходов юрлиц и физлиц США на территории РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля сообщил участник совещания депутат Госдумы Алексей Чепа («Справедливая Россия»).

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В Госдуме с участием экспертов и бизнес-сообщества прошло обсуждение законопроекта о контрсанкционных мерах в отношении США и поддержавших санкции стран.

«В качестве одной из мер репатриация доходов компаний и граждан из США на территории России обсуждалась, речь шла о том, что надо рассматривать комплекс мер для защиты наших граждан», — сказал Чепа.

Документ предоставляет правительству РФ полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера. В частности, законопроект дает правительству РФ право ввести запрет или ограничения на импорт алкоголя, табака и лекарств из США и стран, поддерживающих санкции. Госдума планирует рассмотреть инициативу в мае.