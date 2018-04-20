Ярославль, 20 апреля, 2018, 16:54 — ИА Регнум. Требования митинга «Против ввоза в Ярославль мусора из Москвы» его участники изложили в письменном виде и отправили руководству региона и страны. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Александра Воробьева Олег Виноградов вручает письмо

На прошедшем в Ярославле 18 апреля митинге его участники создали Комитет народной обороны, куда вошли представители различных политических сил: коммунисты, «яблочники», сторонники Навального и другие неравнодушные ярославцы. Комитет собрался на следующий день и составил письмо руководству региона и страны.

«Мы отнесли его сегодня губернатору в канцелярию. Зарегистрировали. Как Дмитрий Миронов выйдет из отпуска, так и прочитает. И в зависимости от его реакции, мы будем планировать следующие шаги», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель ярославского отделения партии «Яблоко» Олег Виноградов.

В письме комитет самообороны требует прекратить ввоз в Ярославскую область мусора из Москвы и любых других регионов, разработать и утвердить федеральную и региональную программу по раздельному сбору отходов. Кроме того, ярославцы требуют построить новый полигон и мусороперерабатывающий завод, а так же через 2 года закрыть исчерпывающий свои мощности полигон «Скоково».

"На следующей неделе мы снова соберемся. Думаю, что будем готовить инструкции — как блокировать дороги для московских мусоровозов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Олег Виноградов.

Члены комитета направили запросы в прокуратуру области о законности размещения московского мусора на ярославской земле.