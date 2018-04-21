Киев, 21 апреля, 2018, 13:11 — ИА Регнум. Письменная просьба президента Украины Петра Порошенко к константинопольскому патриарху Варфоломею о создании украинской автокефальной православной Церкви — почему эта просьба стала таким источником надежды постмайданной киевской власти и почему ситуация вокруг автокефалии украинской Церкви вызывает пристальный интерес украинских греко-католиков, также известных как униаты, обсуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

News.ugcc.ua Архиепископ Шевчук чему-то улыбается

Заявление Порошенко о просьбе к константинопольскому патриарху Варфоломею была с энтузиазмом поддержана главой украинских униатов архиепископом Святославом Шевчуком. Казалось бы, что за дело греко-католикам до внутренних событий Церкви православной? Но нет, интерес есть и, похоже, очень даже прямой. Судя по последним событиям, речь идет о постепенном переводе запланированной «самостоятельной» православной Церкви Украины под управление униатов. Такие идеи ходили уже некоторое время, а теперь, в связи с проявленным США интересом к константинопольскому патриархату, вероятно, решено воплотить их в жизнь.

На это может указывать визит в резиденцию константинопольского патриарха посла государственного департамента США по вопросам международной религиозной свободы Сэма Браунбека вкупе с посещением монастырей Афона американским послом в Греции Джеффри Пайеттом. Но, с другой стороны, надеждам высокопоставленных украинских униатов, возможно, и не суждено сбыться. Ведь в своих планах они делали ставку на поддержку нынешнего папы Римского Франциска, а его встреча с патриархом Московским Кириллом дала характеристику деятельности унии как «неперспективной».

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