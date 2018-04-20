Киев, 20 апреля, 2018, 16:49 — ИА Регнум. На Украине два дня обсуждали возможный роспуск Верховной рады президентом страны Петром Порошенко. О такой возможности со ссылкой на свои источники сообщил журналист Дмитрий Гордон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

Однако сегодня, 20 апреля, он опроверг свой прогноз о роспуске рады и назначении досрочных выборов.

«Несколько месяцев назад в Украине было уже принято решение о том, что в Украине пройдут внеочередные парламентские выборы, была названа дата — август. Очень хорошее время для выборов, когда все на рабочих местах, никто не уезжает в отпуск… Затем нескольких руководителей Украины срочно вызвали в американское посольство и сказали: «Вы там не балуйтесь, никаких выборов не будет». Чем очень расстроили желающих провести выборы», — сказал Гордон вечером, 19 апреля, в эфире канала «112 Украина».

Кроме того, политический эксперт Владимир Кацман заявил, что окружение президента Петра Порошенко хотело провести в 2018 году досрочные парламентские выборы, поскольку им это выгодно.

«Сегодня у президента есть все основания для досрочного роспуска Рады. Если рассуждать с политтехнологической точки зрения, а не юридической. У его новых оппонентов — Гройсмана и «Народного фронта» сегодня низкий рейтинг. Проведение выборов сегодня выгодно той партии, которой руководит президент и которая набрала бы больше за счет того, что «Народный фронт» отдаст свои голоса. При старом избирательном законе у власти есть административный ресурс, чтобы добрать мажоритарщиков по округам. Эта ситуацию для президента очень серьезная. По источникам из администрации президента я знаю, что у него ведутся разговоры о досрочных выборах. Эта ситуация не одобряется нашими западными партнерами», — сказал Кацман.

Как сообщалось ранее, 18 апреля журналист Гордон заявил, ссылаясь на источники, что руководство Украины приняло решение распустить Раду и провести досрочные парламентские выборы в сентябре.

Он также прогнозировал, что в ближайшие месяцы своей должности лишится действующий премьер-министр страны Владимир Гройсман. «По моей информации, 40 минут назад на самом высоком уровне принято решение о том, что внеочередные парламентские выборы в Украине состоятся в середине сентября», — отметил Гордон.