Киев, 20 апреля, 2018, 16:39 — ИА Регнум. На Украине эксперты обсуждают возможные последствия энергетической политики правительства Украины и руководства Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», которые планируют поднять цены на газ для населения на 65% и снизить социальные нормы потребления газа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за газ

В частности, эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский обвинил «Нафтогаз» в попытке монополизировать рынок, от чего могут пострадать облгазы и все потребители.

«Вопросов, скажу вам, больше, чем ответов. Основной — как будет определятся социальный газ для населения по 6,9 грн. и как несоциальный по 12 гривен/куб. Ну и по мелочи. Оруэлловские мотивы. Либерализация — это монополизация… Свобода выбора — это выбор «Нафтогаза». А кто против — свободен, выбирает кизяки. Должники пойдут по двойному тарифу, чтобы неповадно было. И в законе так написано», — написал Землянский в Фейсбуке.

При этом он напомнил, что в Украине и так социальные нормы потребления газа для населения в разы ниже, чем в России и Белоруссии (где нормы потребления порядка 10 кубов на человека).

«Социальные нормативы — урезать… 3,3 куба на человека, 5 кубов на квадрат при отоплении… Так что социальный норматив — это норма прибыли. Чем ниже норматив, тем выше прибыль. Сети ж тоже у нас. Будут… Аренда с сетей — тоже нам, Генпрокуратура уже работает. Повторим еще раз, для непонятливых: либерализация — это монополизация. Мы покажем вам, как управлять «Нафтогазом», — пишет Землянский.

Он также прогнозирует коллапс газовой отрасли и резкий рост количества семей, получающих субсидии.

«Попытка наскоком изменить администрирование газовых абонентов приведет к полному бардаку, неразберихе и коллапсу в отрасли. Уровень субсидий будет просто зашкаливать. Предстоящий отопительный сезон в регионах будет нечто средним между «Обителью Зла» и «Неуловимыми мстителями». Но ничего, повоняют — и замерзнут. Не впервой ведь, правда?» — добавил Землянский.

Кроме того, экс-министр Украины по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко подверг сомнению способность правительства управлять «Нафтогазом» и сферой ЖКХ.

«Если в правительстве раскритиковали предложения «Нефтегаза», то кто управляет «Нефтегазом» и придумывает всю эту чушь?! Сейчас на субсидиях в отопительный сезон 7,5 млн (65%) семей, и их объём 71 млрд грн. (2,7 млрд долл.) в год. Какие цифры будут при этих «реформах»?! 80% и 100 млрд грн. (3,8 млрд долл.)?! Или больше?!» — пишет Кучеренко в Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Нафтогаз» предложил правительству поднять цены на газ для населения до 65%. При этом НАК предлагает установить две цены: действующая в 6,96 тыс. грн за 1 тыс. м³ будет распространяться на социальную норму потребления газа, а всё, что выше нормы, будет стоить на 60—65% дороже. По данным агентства «Украинские новости», если газ используется в объемах не выше установленных норм в 3,3 кубометра на человека в месяц при условии центрального снабжения горячей водой и 5,4 кубометра без такового, то конечная цена газа для потребителя останется на теперешнем уровне — 6,96 за кубометр (6,96 тыс. грн. за тысячу кубометров).

При этом нормы потребления предлагается сократить на 15%. Если объем потребления будет превышать соцнорму, разница объемов газа оплачивается по более высокой цене — с июня 2018 года 10,99 тыс. грн (+58%), а с октября 2018 года — 11,47 тыс. грн (+65%) за тысячу кубометров. Фактически цена для населения и промышленности уравнивается.